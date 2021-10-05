Рогозин предложил дублерам киноэкипажа вступить в отряд космонавтов

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин предложил членам дублирующего киноэкипажа корабля "Союз МС-19" актрисе Алене Мордовиной и оператору Алексею Дудину вступить в отряд космонавтов. Об этом сообщает ТАСС.

"Я предложил вчера нашему дублирующему экипажу (вступить в отряд космонавтов. – Прим. ред.) вчера. Ребята проходят по всем физическим параметрам, психологическим параметрам", – заявил Рогозин.

Он уточнил, что Мордовина и Дудин получили предложение о переходе на профессиональную работу.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур 5 октября.

В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Перед запуском съемочная группа прошла спецподготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Планируется, что они проведут на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Лента с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправилась в космос, чтобы спасти космонавта. Фильм является частью научно-просветительского проекта Первого канала и "Роскосмоса", которые считают, что подобный формат подготовки будет полезен в перспективе для отправки в космос узких специалистов, в том числе ученых и врачей.