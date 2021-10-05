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Наука

14:12

В Кремле прокомментировали запуск "Союза МС-19" с киноэкипажем

власть наука

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

В Кремле следят за полетом корабля "Союза МС-19", на борту которого находится съемочная группа первого художественного фильма, который снимут в космосе, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы следим за подобными полетами вместе со всеми россиянами, волнуемся также за космонавтов и желаем успешного продолжения полета. Все-таки космос – это то, где мы стали пионерами, то, где мы, несмотря ни на что, сохраняем уверенные позиции", – сказал представитель Кремля.

По его словам, этот полет популяризирует тему космоса.

"Да, на пятки наступают, но в данном случае конкуренция, в хорошем смысле этого слова, очевидна. Но для нашей страны подобные полеты, которые действительно популяризируют наши достижения, нашу космическую тематику, это очень здорово", – добавил он.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал к МКС с космодрома Байконур во вторник, 5 октября.

Предполагается, что полет корабля пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет 3 часа 17 минут. Стыковку корабля с модулем "Рассвет" МКС осуществят в 15:12 по московскому времени.

В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров.

Лента с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправилась в космос, чтобы спасти космонавта.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал к МКС

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