Фото: "Роскосмос"

Корабль "Союз МС-19" с киноэкипажем на борту пристыковался к МКС. Осуществлять стыковку пришлось вручную, так как в автоматическом режиме это сделать не удалось.

Экипаж проверит герметичность стыковки, обеспечит равное давление между кораблем и станцией и только около 17:05 откроет переходные люки.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал с космодрома Байконур 5 октября.

В состав экипажа корабля вошли актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Антон Шкаплеров. Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости. Планируется, что они проведут на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Лента с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправилась в космос, чтобы спасти космонавта. Фильм является частью научно-просветительского проекта Первого канала и "Роскосмоса", которые считают, что подобный формат подготовки будет полезен в перспективе для отправки в космос узких специалистов, в том числе ученых и врачей.