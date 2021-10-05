Деревянко прокомментировал полет Пересильд и Шипенко на МКС

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Полет актрисы Юлии Пересильд и режиссера Клима Шипенко на МКС прокомментировал российский актер театра и кино Павел Деревянко, сообщает RT.

Артист отметил, что взволнован данным событием, а также гордится и завидует коллегам.

"Переживаю за ребят, конечно. Все-таки это не просто на самолете полететь. Мы позавчера созванивались с Климом, он абсолютно не волнуется, говорит: "Как поехать в экспедицию в другой город", – сказал Деревянко.

Ранее космический корабль с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур для съемок фильма. Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.

Ракета, стартующая к МКС со съемочной группой, названа в честь Германа Титова. Символичное название выбрали в связи с тем, что Титов – первый человек, который пробыл в космосе больше суток, а "Вызов" – первый фильм в истории кинематографа, в котором профессиональная актриса будет сниматься в космосе.