Ракета, стартующая к МКС со съемочной группой, названа в честь Германа Титова

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Ракета-носитель "Союз-2.1а", которая отправит к МКС корабль "Союз МС-19" со съемочной группой кинофильма "Вызов", названа в честь второго космонавта планеты Германа Титова. Об этом во время предполетной пресс-конференции рассказала актриса Юлия Пересильд.
Символичное название выбрали в связи с тем, что Титов – первый человек, который пробыл в космосе больше суток, а "Вызов" – первая картина в истории кинематографа, в которой профессиональная актриса будет сниматься в космосе, передает РИА Новости.
"Я возьму с собой килограмм личных вещей, как и все участники, там будут фотографии, рисунки детей, колечки, сережки", – рассказала актриса.
В свою очередь, командир ТПК "Союз МС-19" Антон Шкаплеров сообщил, что плей-лист экипажа откроет песня из мультфильма "Антошка".
"По музыке будет небольшой сюрприз, будет идти очередность, каждый выбрал пять-семь песен", – добавил он.
4 октября Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-19", который полетит на Международную космическую станцию.
В основной экипаж вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В состав дублирующего экипажа попали космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.
Запуск космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту можно будет увидеть 5 октября в прямом эфире в "Москино Космос" и на Первом канале. Планируется, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.
Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.
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