Первый в мире киноэкипаж утвержден к полету на МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-19", который полетит на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".

В основной экипаж вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В состав дублирующего экипажа попали космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.

"Кроме этого, подтверждена готовность ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции", – говорится в сообщении.

Планируется, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.

В настоящее время на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.

Запуск космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту можно будет увидеть 5 октября в прямом эфире в "Москино Космос".

Гости смогут наблюдать за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля на большом экране. Космонавты и кинематографисты будут комментировать происходящее.

Также старт пилотируемого корабля со съемочной группой фильма "Вызов" можно будет посмотреть на Первом канале.

Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.