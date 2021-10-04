Первый в мире киноэкипаж утвержден к полету на МКС

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
Государственная комиссия утвердила составы основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-19", который полетит на Международную космическую станцию (МКС) 5 октября. Об этом говорится на сайте "Роскосмоса".
В основной экипаж вошли космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. В состав дублирующего экипажа попали космонавт Олег Артемьев, кинооператор Алексей Дудин и актриса Алена Мордовина.
"Кроме этого, подтверждена готовность ракеты-носителя "Союз-2.1а" и наземной инфраструктуры к предстоящему пуску по программе Международной космической станции", – говорится в сообщении.
Планируется, что космонавты и съемочная группа проведут на орбите 12 дней.
В настоящее время на станции работают еще двое российских космонавтов – Петр Дубров и Олег Новицкий. Последний поможет съемочной группе 17 октября вернуться на Землю.
Запуск космического корабля с Юлией Пересильд и Климом Шипенко на борту можно будет увидеть 5 октября в прямом эфире в "Москино Космос".
Гости смогут наблюдать за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля на большом экране. Космонавты и кинематографисты будут комментировать происходящее.
Также старт пилотируемого корабля со съемочной группой фильма "Вызов" можно будет посмотреть на Первом канале.
Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.
МКС поднимут на километр ради корабля со съемочной группой
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