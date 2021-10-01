Трансляцию запуска в космос корабля с актрисой и режиссером покажет "Москино"

Фото: ЦПК/Роскосмос/ТАСС

Запуск космического корабля с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту можно будет увидеть 5 октября в прямой трансляции в "Москино Космос". Об этом рассказали в пресс-службе "Москино".

"Впервые с космодрома Байконур на корабле "Союз МС-19" в космос отправятся участники научно-просветительского проекта "Вызов" – актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко и космонавт Роскосмоса Антон Шкаплеров. "Вызов" – первый в мире художественный кинопроект, съемки которого пройдут на Международной космической станции. В кинотеатре "Москино Космос" будет организована прямая трансляция пуска ракеты", – говорится в сообщении.

Гости смогут наблюдать за предполетной подготовкой и самим процессом запуска космического корабля на большом экране. Космонавты и кинематографисты будут комментировать происходящее. Также все желающие после пуска ракеты смогут посмотреть фильм "Белое солнце пустыни". По традиции эту картину каждый космонавт смотрит перед полетом.

Также старт пилотируемого корабля со съемочной группой фильма "Вызов" можно будет посмотреть в прямом эфире на Первом канале.

Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.