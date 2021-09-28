Пилотируемый корабль успешно пристыковался к модулю "Наука" на МКС

Фото: roscosmos.ru
Пилотируемый корабль "Союз МС-18" впервые пристыковался к многоцелевому лабораторному модулю "Наука" на МКС, следует из трансляции "Роскосмоса".
Операции по отводу корабля от МКС, облету и стыковке провел в ручном режиме космонавт Олег Новицкий с помощью космонавта Петра Дуброва и астронавта NASA Марка Ванде Хая.
Как пояснили в "Роскосмосе", операция нужна для освобождения стыковочного узла модуля "Рассвет", к которому 5 октября должен пристыковаться корабль "Союз МС-19".
Старт пилотируемого корабля со съемочной группой фильма "Вызов" можно будет посмотреть в прямом эфире на Пером канале. На МКС отправятся космонавт Антон Шкаплеров, кинорежиссер Клим Шипенко, актриса Юлия Пересильд.
Фильм с рабочим названием "Вызов" расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта.
МКС поднимут на километр ради корабля со съемочной группой
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