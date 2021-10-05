Юрий Лоза раскритиковал полетевшую в космос съемочную группу фильма "Вызов"

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев
Российский певец Юрий Лоза заявил, что телевидение пиарит полетевшую в космос съемочную группу фильма "Вызов", которая не имеет ни малейшего представления о космосе. Об этом он написал на свой странице в соцсети "ВКонтакте".
"Ранее медийные персонажи неумело танцевали со звездами паркета, выходили на сцены академических театров, плавали в бассейне с дельфинами, тусовались на манеже цирка и нарезали круги по льду (кстати, до сих пор нарезают) вместе с настоящими фигуристами. Я даже боюсь представлять, какие профессии будут дискредитированы в дальнейшем и куда пригласят раскрученных дилетантов", – написал Лоза.
По его словам, современные артисты ради пиара готовы тушить пожары и вырезать себе аппендиксы. Однако этим должны заниматься другие специалисты.
Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.
Сообщалось, что транспортник не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление по распоряжению подмосковного Центра управления полетами.
Планируется, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.
Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС
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