Киноэкипаж перешел на борт МКС

Фото: roscosmos.ru

Экипаж корабля "Союз МС-19" в составе актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова открыл люки стыковочного модуля и перешел на борт Международной космической станции (МКС). Трансляцию происходящего ведет "Роскосмос".

Разрешение перейти с корабля на борт станции было дано после успешно проведенной проверки герметичности. Пересильд, Шипенко и Шкаплерова встретили российские члены экипажа МКС Олег Новицкий и Петр Дубров.

В ходе экспедиции россияне первыми в мире снимут игровой фильм в космосе. Согласно сюжету, женщина-врач, героиня Юлии Пересильд, отправится на МКС, чтобы провести там сложную операцию и спасти жизнь космонавту.

Космический корабль "Союз МС-19" с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.

Сообщалось, что транспортник не смог состыковаться с МКС в автоматическом режиме. Командир экипажа Антон Шкаплеров перешел на ручное управление по распоряжению подмосковного Центра управления полетами.

Планируется, что съемочная команда проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.