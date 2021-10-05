Киноэкипаж рассказал об ощущениях от полета в космос

Фото: roscosmos.ru
Киноэкипаж проекта "Вызов" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова рассказал о своих ощущениях от полета.
"Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое новое. Мы, конечно, только встретились со всеми, кто живет на МКС. Мне все еще кажется, что я сплю", – приводит слова Пересильд радиостанция "Комсомольская правда".
Режиссер Шипенко поддержал актрису и сказал, что не может поверить в происходящее.
"Все, что происходило, было для нас шоком. Во всех смыслах этого слова. Но шок приятный", – подчеркнул Шипенко.
Космонавт Шкаплеров, в свою очередь, заявил, что это был наиболее быстрый полет до станции. Киноэкипаж добрался до МКС за три с половиной часа.
"Была небольшая заминка в конце, но действовали так, как учили в Центре подготовки космонавтов. Спасибо ЦУПу, который помогал пристыковаться вручную", – сказал Шкаплеров.
Космонавт добавил, что Пересильд и Шипенко всячески помогали командиру корабля.
Космический корабль с киноэкипажем стартовал к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур 5 октября. Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.
Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.
Пересильд, Шипенко и Шкаплеров перешли на борт МКС
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: