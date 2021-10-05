Киноэкипаж рассказал об ощущениях от полета в космос

Фото: roscosmos.ru

Киноэкипаж проекта "Вызов" в составе Юлии Пересильд, Клима Шипенко и космонавта Антона Шкаплерова рассказал о своих ощущениях от полета.

"Для нас сегодня новым было все. Каждые 10 секунд приносили что-то свое новое. Мы, конечно, только встретились со всеми, кто живет на МКС. Мне все еще кажется, что я сплю", – приводит слова Пересильд радиостанция "Комсомольская правда".

Режиссер Шипенко поддержал актрису и сказал, что не может поверить в происходящее.

"Все, что происходило, было для нас шоком. Во всех смыслах этого слова. Но шок приятный", – подчеркнул Шипенко.

Космонавт Шкаплеров, в свою очередь, заявил, что это был наиболее быстрый полет до станции. Киноэкипаж добрался до МКС за три с половиной часа.

"Была небольшая заминка в конце, но действовали так, как учили в Центре подготовки космонавтов. Спасибо ЦУПу, который помогал пристыковаться вручную", – сказал Шкаплеров.

Космонавт добавил, что Пересильд и Шипенко всячески помогали командиру корабля.

Космический корабль с киноэкипажем стартовал к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур 5 октября. Перед запуском съемочная группа прошла специальную подготовку: испытания на центрифуге, вибростенде, ознакомительно-тренировочные полеты на самолете в условиях невесомости.

Фильм "Вызов" режиссера Клима Шипенко расскажет о женщине-враче, которая отправится на Международную космическую станцию, чтобы спасти космонавта. Главную роль в картине сыграет Пересильд.

