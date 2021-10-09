Рогозин рассказал о самочувствии киноэкипажа на МКС

Фото: roscosmos.ru

Генеральный директор корпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин рассказал, как чувствуют себя члены съемочной группы на Международной космической станции. Об этом он сообщил в своем твиттер-аккаунте.

По его словам, накануне с экипажем "Вызова" провели сеанс видеосвязи, медики отметили хорошее состояние здоровья участников полета.

"Полет нормальный. Работают по заранее утвержденной программе", – отметил Рогозин.

Космический корабль "Союз МС-19" с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко стартовал к МКС с космодрома Байконур 5 октября.

Планируется, что киноэкипаж проведет на орбите 12 суток. Их посадка в казахстанской степи запланирована на 17 октября.