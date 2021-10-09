"Историс": Кристина Орбакайте презентовала собственный парфюм

Кристина Орбакайте презентовала публике собственный парфюм. А Кайли Миноуг заподозрили в расставании с бойфрендом в тот момент, когда фанаты ждали ее свадьбу.

Что же произошло в жизни известной певицы? Об этом – в программе "Историс".