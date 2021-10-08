Театр на Таганке и "Содружество актеров Таганки" вновь стали единым театром

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Театр "Содружество актеров Таганки" и Московский театр на Таганке воссоединились после более чем 30 лет раскола. Премьера спектакля с участием актеров из обоих трупп состоялась 30 сентября, в день рождения основателя театра Юрия Любимова. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Директор Театра на Таганке Ирина Апексимова прокомментировала данное событие, отметив, что артисты сделали выбор в пользу общего пути и взаимной поддержки.

"За год моего руководства двумя театрами стало совершенно понятно, что наступило время собирать камни. Это очевидно показал успех премьеры спектакля "Земляничная поляна", когда актеры некогда единой труппы вновь выходят на сцену вместе. Мы не должны больше оставаться заложниками прошлых конфликтов и ошибок, попыток обособиться, отгородиться железным занавесом", – заявила она.

Апексимова напомнила, что раскол, произошедший в Театре на Таганке в 1989 году, сопровождался скандалами из-за всплеска разногласий и пересечения амбиций разных деятелей искусства. Сегодня главных участников тех событий нет, обиды исчезли, но оставался раскол, который продолжал влиять на судьбы современных режиссеров и актеров, заметила Апексимова.

"За шесть лет моего руководства Таганкой я никогда не сомневалась, что оба театра – это две части единого целого и рано или поздно воссоединение состоится. Об этом мы не раз говорили с (художественным руководителем "Содружества актеров Таганки". – Прим. ред.) Николаем Николаевичем Губенко, делали шаги навстречу", – подчеркнула Апексимова.

Ранее сообщалось, что в Москве с 25 по 31 октября пройдет Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция – детям", в рамках которого покажут лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков режиссерами в регионах России. В текущем году на конкурс прислали 83 заявки от региональных театров.