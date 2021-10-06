В Москве пройдет Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция – детям"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Москве с 25 по 31 октября пройдет Всероссийский фестиваль молодой режиссуры "Артмиграция – детям", в рамках которого покажут лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков режиссерами в регионах России.

В текущем году на конкурс прислали 83 заявки от региональных театров. С помощью голосования были отобраны семь участников из Альметьевска, Красноярска, Озерска, Санкт-Петербурга, Твери и Улан-Удэ.

Спектакли покажут в Театральном центре СТД РФ "На Страстном", "Боярских Палатах" СТД РФ и в Театре кукол имени Образцова.

В пресс-службе фестиваля сообщили, что все средства, полученные от продажи билетов, будут переданы в благотворительный фонд "Дорога Жизни".

Также в октябре пройдет Московский медиафестиваль патриотической тематики "Родина в сердце" в Доме кинематографистов. Трансляции всех вебинаров и мастер-классов фестиваля будут организованы в онлайн-формате.