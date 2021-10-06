Медиафестиваль "Родина в сердце" состоится в Москве

Фото: vk.com/rodinavserdtse

Московский медиафестиваль патриотической тематики "Родина в сердце" состоится 18–22 октября в Доме кинематографистов.

"В дни медиафестиваля пройдут творческие встречи с известными тележурналистами, продюсерами, режиссерами, мастер-классы по созданию телевизионных программ, телесюжетов, репортажей, семинар по созданию и ведению блогов в социальных сетях и сети интернет", – рассказали в департаменте средств массовой информации и рекламы Москвы.

В рамках фестиваля подведут итоги конкурса в номинациях "Лучший документальный фильм", "Лучшая телепрограмма", "Лучший репортаж", "Лучший телесюжет", "Лучший информационный проект", "Лучший интернет-ролик (подкаст) в сети интернет" и "Лучший блогер".

Трансляции всех вебинаров и мастер-классов фестиваля будут организованы в онлайн-формате.

Ранее сообщалось, что в преддверии второго сезона медиафестиваля #PressFestOnline в столице стартовал фотоконкурс "Пресса в городе!". Принять участие в нем могут все желающие.

