Медиафестиваль "Родина в сердце" состоится в Москве

Фото: vk.com/rodinavserdtse
Московский медиафестиваль патриотической тематики "Родина в сердце" состоится 18–22 октября в Доме кинематографистов.
"В дни медиафестиваля пройдут творческие встречи с известными тележурналистами, продюсерами, режиссерами, мастер-классы по созданию телевизионных программ, телесюжетов, репортажей, семинар по созданию и ведению блогов в социальных сетях и сети интернет", – рассказали в департаменте средств массовой информации и рекламы Москвы.
В рамках фестиваля подведут итоги конкурса в номинациях "Лучший документальный фильм", "Лучшая телепрограмма", "Лучший репортаж", "Лучший телесюжет", "Лучший информационный проект", "Лучший интернет-ролик (подкаст) в сети интернет" и "Лучший блогер".
Трансляции всех вебинаров и мастер-классов фестиваля будут организованы в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что в преддверии второго сезона медиафестиваля #PressFestOnline в столице стартовал фотоконкурс "Пресса в городе!". Принять участие в нем могут все желающие.
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