Фестиваль социального кино "ЛАМПА" пройдет в Москве

Фото: фестиваль "ЛАМПА"

Фестиваль-форум социального кино "ЛАМПА" пройдет в Москве с 15 по 18 октября. Программа включает открытые кинопоказы и образовательные мероприятия.

В шорт-лист фестиваля вошли работы из России, Германии, Израиля, Великобритании, США, Индии и других стран. Посмотреть конкурсные фильмы можно будет в кинотеатрах и онлайн.

Фестиваль освещает широкий спектр общественно значимых тем, таких как добровольчество и благотворительность, устойчивое развитие, комфортная городская среда, экология, расширение инклюзии, доступное образование для всех. Авторы социальных роликов и фильмов приглашают зрителя к совместной работе по улучшению пространства вокруг, рассказывая истории людей, которые вдохновляют своим примером.

"ЛАМПА" стремительно набирает свои обороты. Поскольку, зная о проблемах других людей, мы хотим делиться своим взглядом на эти проблемы, предлагать решения. Мы сочувствуем, сопереживаем, становимся сопричастными. Главное наше оружие в борьбе за добро – это информация!" – отметила амбассадор кинофестиваля, актриса Катерина Шпица.

В рамках фестиваля пройдет кинофорум с образовательными и мотивационными площадками о социальном кино и общественных инновациях. Программа будет включать не только фестивальные показы, но и дискуссии, паблик-токи, творческие встречи с известными актерами и режиссерами. Фестиваль объединит более 70 спикеров и экспертов, среди которых актеры Александр Петров, Катерина Шпица, Виктор Добронравов, режиссер Илья Найшуллер, оператор Олег Лукичев, генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая, австралийский режиссер и номинант премии "Оскар" Радхея Джегатева и многие другие.