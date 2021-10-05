В Москве стартовал фотоконкурс "Пресса в городе!"

Фото: pressfest.ru

В преддверии второго сезона медиафестиваля #PressFestOnline в столице стартовал фотоконкурс "Пресса в городе!". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Принять участие в конкурсе могут все желающие.

"Основное условие – сделать тематическое фото, в котором обязательно будет присутствовать газета или журнал, и опубликовать его на своей странице в Instagram с хештэгом #фестивальпрессы2021 и #прессавгороде. Финалистами конкурса станут 20 участников, собравших наибольшее количество лайков", – говорится в сообщении.

Количество работ от одного участника не ограничено. Итоги конкурса подведут 16 октября, после чего работы победителей опубликуют на сайте #PressFestOnline, а также на площадках партнеров мероприятия.

Победителей ждут ценные призы: смартфоны и камеры.

Второй сезон медиафестиваля #PressFestOnline пройдет с 14 по 16 октября.

В минувшем году Московский фестиваль прессы уже проходил в онлайн-формате. В рамках мероприятия гости рассказывали об адаптации в новой реальности медиа, а также о том, как журналистика и другие формы коммуникации работают в период пандемии коронавируса.

