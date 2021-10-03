Международный музыкальный конкурс имени Рахманинова пройдет в Москве в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства МосквыАрина Куташева
В Москве в 2022 году пройдет Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени Рахманинова. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
"В 2022 году в Москве состоится первый Международный конкурс пианистов, дирижеров и композиторов имени Рахманинова. Положение о конкурсе и состав его оргкомитета своим постановлением утвердил председатель правительства Михаил Мишустин", – говорится в сообщении.
Конкурс по специальности "фортепиано" будет проведен среди участников в возрасте от 16 до 32 лет, по специальности "дирижирование" – до 40 лет. По специальности "композиция" возрастных ограничений нет.
Мероприятие будет состоять из заочного отборочного этапа и нескольких очных туров, в которых примут участие до 25 пианистов, до 20 дирижеров и до 40 композиторов. Лучших конкурсантов определит жюри, в состав которого войдут видные отечественные и мировые деятели культуры.
"Общий призовой фонд конкурса превысит 200 тысяч долларов. Премия за первое место составит 30 тысяч долларов, за второе – 20 тысяч долларов, за третье – 10 тысяч долларов. Принятое положение также предусматривает проведение второго конкурса в 2025 году. После этого мероприятие будет проходить каждые четыре года", – указано в сообщении.
Председателем оргкомитета конкурса стала вице-премьер Татьяна Голикова. В комитет были включены признанные музыканты: Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Денис Мацуев, Валерий Полянский, Валерий Пясецкий, Сергей Ролдугин, Владимир Федосеев, а также представители госорганов и культурных учреждений.
В правительстве полагают, что Международный музыкальный конкурс поспособствует развитию академического музыкального искусства в России и откроет новые возможности для популяризации творческого наследия Сергея Рахманинова.
Ранее сообщалось, что в Москве с 21 по 31 октября пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Показы организуют в кинотеатрах "Москино", новом пространстве ДК "Рассвет", в музее "Гараж", "Иллюзионе" и Мультимедиа Арт Музее.
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