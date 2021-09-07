​В Дубае проходит Х Международный фестиваль InClassica

Фото: пресс-служба фестиваля InClassica/Алексей Молчановский

В Дубае проходит X Международный фестиваль классической музыки InClassica. На его открытии выступил канадский композитор, пианист и известный виртуоз Марк-Андре Амлен.

"Мы назвали наш фестиваль InClassica "Музыкальной обсерваторией", потому что здесь собрались самые яркие звезды мировой классической сцены. На ближайшие четыре недели Дубай станет местом притяжения музыкального сообщества – здесь пройдут грандиозные концерты и другие музыкальные события", – рассказал Константин Ишханов, глава Европейского фонда поддержки культуры, который совместно с SAMIT Event Group организует мероприятие.

Фестиваль продлится до 26 сентября на двух площадках — в Дубайской опере и многофункциональном комплексе Coca-Cola Arena. За это время планируется провести 30 концертов с участием 37 музыкантов, 12 дирижеров и 7 оркестров, в числе которых Российский национальный оркестр. Среди известных представителей классической музыки в программе заявлены, в частности, Рудольф Бухбиндер, Дэниэл Хоуп, Денис Мацуев, Александр Князев, Анна Тифу, Максим Венгеров, Михаил Плетнев, Кит Армстронг и многие другие.

Уточняется, что концерты будут идти каждый день. Кроме того, в дневное время запланированы выступления участников Ближневосточной академии классической музыки, которые проходят совместно с симфоническими оркестрами и известными солистами. В августе в рамках фестиваля прошел II Международный конкурс пианистов Classic Piano. Победителем музыкального состязания стал российский пианист Мирослав Култышев.

Фото: пресс-служба фестиваля InClassica/Алексей Молчановский

"Большая честь для меня выступать на фестивале InClassica, мы ждали этого много месяцев. Я счастлив, что в эти тяжелые времена мы можем выступать и музицировать, я очень благодарен организаторам за эту возможность", – поделился своим впечатлением скрипач и дирижер, двукратный обладатель премии "Грэмми" Максим Венгеров.

За четыре недели на сцену фестиваля выйдут семь симфонических оркестров: Иерусалимский симфонический оркестр, Российский национальный оркестр, Мальтийский филармонический оркестр, Словацкий филармонический оркестр, Государственный симфонический оркестр Армении, Калининградский симфонический оркестр, Немецкий государственный филармонический оркестр Рейнланд-Пфальца.

В фестивале принимают участие дирижеры Дмитрий Яблонский, Александр Сладковский, Майкл Френсис, Сергей Смбатян, Мариус Стравинский, Михаил Плетнев и многие другие.

В программе будут звучать произведения разных эпох, начиная от музыки барокко и заканчивая сочинениями современных авторов, в том числе композитора-резидента фестиваля Алексея Шора.