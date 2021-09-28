В Москве 21 октября откроется международный фестиваль короткометражек

Фото: depositphotos/maxxyustas

В Москве с 21 по 31 октября пройдет международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

"Программа этого года традиционно включает национальный конкурс Made in Russia и международный конкурс, а также внеконкурсные подборки. Впервые shnit покажет внеконкурсную программу экспериментального кино", – говорится в сообщении.

Показы организуют в кинотеатрах "Москино", новом пространстве ДК "Рассвет", в музее "Гараж", "Иллюзионе" и Мультимедиа Арт Музее. Зрители увидят документальные, игровые и анимационные фильмы, которые позволят составить представление о тенденциях в современном кинематографе.

Программа экспериментального кино из разных стран станет особым событием фестиваля. В программу национального конкурса вошли 16 картин, среди которых "Бродяга Бро" Петра Трофимова, "Руки" Кати Скакун по мотивам прозы Евгении Некрасовой и другие. Оценивать участников этой программы будут продюсер Янна Буряк, режиссер Иван Соснин и глава Европейского питчинга короткого метра Жюли Марне.

Ранее сообщалось, что в период с 1 по 4 октября сеть "Москино" покажет в кинотеатрах советские фильмы ко Дню пожилого человека в рамках "Синематеки". Показы состоятся с пленки из архивов.