Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Акция "Ночь московского спорта" пройдет на ВДНХ 9 октября. Все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях, сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы парка Александра Жесткова.

"После наступления темноты на выставке состоится световой заезд в рамках акции "Ночь московского спорта". Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО", – рассказал он.

Мероприятие начнется в 19:00 на площади Промышленности. Там гостей встретят телеведущие Антон Лаврентьев и Алина Астровская, а также диджей Imanbek. В 21:00 начнется заезд-шоу, участие в котором может принять любой желающий. Кроме того, для посетителей будет открыта тематическая зона.

"Основное требование – наличие световых приборов или светоотражающих элементов на транспортном средстве или одежде участника. Транспортное средство также можно выбрать на свой вкус – велосипед, самокат, ролики, лонгборд", – добавил Жестков.

Также на ВДНХ состоится конкурс лучших световых костюмов и средств передвижения. Победители получат подарки от Москомспорта, а каждый участник – памятную медаль.

Площадка для сдачи ГТО расположится на оборудованной площадке на Северной петле парка и будет работать до 23:00.

Ранее сообщалось, что познавательная акция "День без турникетов. Дети" впервые пройдет в Москве для школьников в возрасте от 7 до 13 лет.

Участники смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм или собрать и запрограммировать робота. Мероприятие пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года.

