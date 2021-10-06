Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Акция "Ночь московского спорта" пройдет на ВДНХ 9 октября. Все желающие смогут принять участие в спортивных мероприятиях, сообщает "Агентство Москва" со ссылкой на руководителя пресс-службы парка Александра Жесткова.
"После наступления темноты на выставке состоится световой заезд в рамках акции "Ночь московского спорта". Участие бесплатное, по предварительной регистрации. Также все желающие смогут сдать нормативы ГТО", – рассказал он.
Мероприятие начнется в 19:00 на площади Промышленности. Там гостей встретят телеведущие Антон Лаврентьев и Алина Астровская, а также диджей Imanbek. В 21:00 начнется заезд-шоу, участие в котором может принять любой желающий. Кроме того, для посетителей будет открыта тематическая зона.
"Основное требование – наличие световых приборов или светоотражающих элементов на транспортном средстве или одежде участника. Транспортное средство также можно выбрать на свой вкус – велосипед, самокат, ролики, лонгборд", – добавил Жестков.
Также на ВДНХ состоится конкурс лучших световых костюмов и средств передвижения. Победители получат подарки от Москомспорта, а каждый участник – памятную медаль.
Площадка для сдачи ГТО расположится на оборудованной площадке на Северной петле парка и будет работать до 23:00.
Ранее сообщалось, что познавательная акция "День без турникетов. Дети" впервые пройдет в Москве для школьников в возрасте от 7 до 13 лет.
Участники смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм или собрать и запрограммировать робота. Мероприятие пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года.
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