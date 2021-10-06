Наталья Сергунина анонсировала познавательную программу "День без турникетов. Дети"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Познавательная акция "День без турникетов. Дети" впервые пройдет в Москве для школьников в возрасте от 7 до 13 лет, сообщила вице-мэр столицы Наталья Сергунина.

Участники акции смогут разработать дизайн одежды, снять мультипликационный фильм или собрать и запрограммировать робота. Мероприятие пройдет в два этапа: с 11 октября по 9 декабря 2021 года и с 7 февраля по 29 апреля 2022 года.

"Более 30 партнеров проекта подготовили 750 мероприятий. Школьники узнают о востребованных и перспективных профессиях, познакомятся с современными технологиями, смогут попробовать себя в роли мультипликатора, радиоведущего или изобретателя", – сказала Сергунина.

Занятия рассчитаны на организованные группы до 25 человек с сопровождением взрослых. Мероприятия будут проводиться с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора.

Зарегистрироваться на первый этап можно на платформе "Детские технопарки Москвы". В разделе "Акции" необходимо выбрать пункт "День без турникетов. Дети", а затем перейти к программам мероприятий.

Зарегистрировать на конкретное событие школьную группу может как учитель, так и родители. Когда заявку обработают, оператор свяжется по телефону, указанному при регистрации.

По словам главы департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексея Фурсина, познавательные экскурсии по инновационным площадкам города и творческие мастер-классы понравятся ученикам пятых и шестых классов. Для учащихся начальной школы развлекательные центры и парки подготовили специальные образовательные и интерактивные программы.

Мероприятия акции разделили на восемь тематических треков, которые познакомят детей с профессиями в сферах "Креативные индустрии", "Инженерия и программирование", "Мультимедийное погружение и актерское мастерство", "Робототехника", "Наука", "Путешествия и безопасность", "Спорт" и "Предпринимательство".

Акцию "День без турникетов" проводят в столице с сентября 2012 года. За девять лет в ней приняли участие более 120 тысяч человек и более 260 компаний. В этом году акцию впервые решили провести для детей.

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