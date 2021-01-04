Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Открой#Моспром" подготовил онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Большая часть мероприятий проекта "Открой#Моспром" в том году прошла в режиме онлайн. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, стали импульсом для развития новых форматов. Например, были запущены виртуальные экскурсии на заводы, которые сейчас доступны на сайте проекта. В общей сложности 16 выпусков посмотрели более 2,4 миллиона человек", – рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Так, комбинат "Черемушки" подготовил виртуальную экскурсию по своему цеху, во время которой пользователям расскажут о процессе выпекания батонов, ватрушек и хлеба. Хлебобулочные изделия на комбинате изготавливают с 1973 года. Изначально продукцию можно было приобрести только в районе Черемушки, а сейчас ее поставляют даже в Подмосковье.

Все желающие смогут также посетить онлайн-экскурсию по Московскому нефтеперерабатывающему заводу, во время которой специалисты расскажут о заправочных станциях. Основанный в 1938 году завод обеспечивает более трети рынка топлива в Москве.

"Столичное правительство предъявляет высокие требования к промышленным предприятиям в области экологии. Например, Московский нефтеперерабатывающий завод реализует масштабную программу экологической модернизации с 2011 года", – сказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.

Еще одна экскурсия посвящена предприятиям корпорации "Экополис", которые занимаются переработкой электроприборов. Перерабатываемый измельченный пластик во вторичные гранулы используют в дальнейшем при производстве садовой мебели или деталей автомобилей.

Увидеть все этапы производства мороженого и огромное хранилище для любимого угощения смогут зрители видеоэкскурсии по московской фабрике "Баскин Роббинс", которая была основана в 1996 году. Она выпускает более 200 видов лакомства – натуральные сливки, сахарный сироп, воду и молоко, а также мороженое.

Впервые акция от проекта прошла с 28 по 30 марта 2019 года. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Также все желающие познакомились с историей производства автомобилей в СССР и России.

