Известные актеры проведут онлайн-экскурсии в рамках проекта "Открой#Моспром"

Фото: otkroimosprom.ru
Новый сезон проекта "Открой#Моспром" стартует в столице в четверг, 26 ноября. В нем поучаствуют популярные актеры и телеведущие, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Планируется, что артисты проведут онлайн-экскурсии на промышленных предприятиях города. Всего будет пять выпусков. Певица Анна Семенович посетит косметическую фабрику "Свобода", актриса Любовь Толкалина познакомится с процессом создания систем для авиационно-космической отрасли в научно-производственном объединении "Наука", а исполнитель Миша Марвин отправится на Карачаровский механический завод, где выпускают лифты.
Присоединиться к онлайн-экскурсиям все желающие смогут в Instagram-профилях артистов. Кроме того, трансляции будут идти в соцсетях проекта "Открой#Моспром".
"Такой звездный формат проекта "Открой#Моспром" впервые мы запустили этим летом. Тогда известные актеры и телеведущие сначала сами посетили наши заводы, а позднее делились полученными знаниями с пользователями социальных сетей", – сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Александр Прохоров.
Он добавил, что теперь прямые эфиры будут вестись с территории предприятий.
Ранее сообщалось, что более 3 тысяч человек стали участниками проекта "Открой#Моспром" в сентябре.
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