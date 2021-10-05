На Черемушкинском рынке пройдет выставка-пристройство животных "Любимые друзья"

Фото: facebook.com/fundhome.ru

На Черемушкинском рынке 10 октября с 13:00 до 18:00 пройдет выставка-пристройство животных в добрые руки "Любимые друзья". Мероприятие проводится совместно с Фондом помощи животным "Дом". Каждый гость сможет познакомиться с участниками и даже забрать одного из них с собой.

Тем, кто решится завести себе питомца, партнеры мероприятия предоставят все необходимое для ухода за новым членом семьи.

На мероприятии организуют лекторий, где специальные гости – директор Фонда помощи животным "Дом", канистерапевт Александра Зайцева, специалист в области зоопсихологии и канистерапии Ника Могилевская, зоопсихолог и волонтер Ксения Калашникова – расскажут о своей работе с четвероногими помощниками.

Для маленьких посетителей пройдут мастер-классы по знакомству и общению с собаками-терапевтами и по изготовлению ошейников для питомцев из приютов. Гости смогут перевоплотиться в любимых зверят с помощью аквагрима. Атмосферу вечера зададут диджей-сеты и выступления музыкантов: аккордеониста, саксофониста и музыкального коллектива "Ваня Буржуа".

Все участники мероприятия смогут внести вклад в помощь подопечным приютов. На рынке расположатся зоны для сбора поводков, кормов, мисок, медикаментов, лотков, наполнителей, переносок, круп, игрушек, также желающие смогут оставить денежное пожертвование.