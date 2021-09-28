Минкульт планирует увеличить максимальный объем финансирования производства фильма до 100%

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Минкультуры намерено увеличить максимально допустимый объем госфинансирования производства российских кинокартин с 70 до 100%, рассказала глава департамента правового регулирования ведомства Наталья Ромашова. Об этом сообщает ТАСС.

"Минкультуры разработало законопроект, который предусматривает возможность государственного финансирования до 100% сметной стоимости производства и проката <...> национальных фильмов", – заявила она.

Ромашова пояснила, что речь идет о художественных, документальных и анимационных дебютных картинах режиссеров – выпускников федеральных государственных вузов, а также об уникальных авторских анимационных фильмах, документальных научно-популярных фильмах и других лентах в исключительных случаях.

Правительство рассмотрит законопроект 30 сентября, уточнила Ромашова.

Ранее глава Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщила, что в России в рамках программы "Пушкинская карта" частные и региональные учреждения культуры смогут получить господдержку, присоединившись к репертуарному плану театров. По словам министра, участие в программе станет одним из способов государственной поддержки для организаций, которые существенно пострадали из-за пандемии коронавируса.