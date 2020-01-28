Минкультуры ответило на обвинения Макаревича в отказе финансировать фильм

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Star Media, компания, которая собиралась снять фильм к 50-летию группы "Машина времени", не подавала запрос в министерство культуры РФ о финансировании, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы ведомства Анна Усачева.

"Кинокомпания ООО Star Media не подавала в ведомство заявку на получение субсидии, соответственно, не участвовала в наших традиционных питчингах. Отметим, что распределение субсидий на производство национальных фильмов осуществляется министерством в установленном законодательством порядке в рамках конкурсного отбора организаций кинематографии, претендующих на соответствующую государственную поддержку", – подчеркнула она.

В пресс-службе также отметили, что еще в 2019 году Минкультуры отправило продюсеру кинокомпании Star Media Андрею Комарову письмо, в котором было заявлено о готовности рассмотреть вопрос финансировании фильма в том случае, если он будет представлен на очередной конкурс в апреле – мае 2019 года. Но, по утверждению Усачевой, компания заявку на получение субсидии так и не подала.

В СМИ ранее прошел слух о том, что съемки фильма были заморожены из-за отказа Минкультуры их финансировать.

На своей странице в Facebook лидер группы Андрей Макаревич опубликовал пост об отмене съемок фильма. Он уточнил, что идея фильма принадлежала Андрею Комарову. Планировалось, что кино будет состоять из 10-15 новелл, каждая из которых основывалась на песне группы.

Кроме того, свое согласие на участие в фильме уже дали Борис Хлебников, Гарик Сукачев, Павел Лунгин, Валерий Тодоровский, Юрий Быков и другие.

Ранее сообщалось, что свой юбилей "Машина времени" планирует отметить большим гастрольным турне и переизданием старых хитов. Кроме того, 29 июня 2019 года на "Открытие Арена" прошел юбилейный концерт группы.