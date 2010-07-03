"Машина времени" отметит 50-летие большим турне

Российская рок-группа "Машина времени" отмечает 50-летие команды большим турне и переизданием хитов. Музыканты исполнят песни, которые не звучали на выступлениях на протяжении десятилетий.
"Очень большой диапазон песен. Мы раскопали несколько песен, которые десятилетиями не играли, но, по нашим ощущениям, их хотели услышать. Мы сделали новые песни. В общем, прошлись по всем годам и собрали, как нам кажется, наиболее любимые вещи", – рассказал лидер коллектива и его основатель Андрей Макаревич.
Группа была создана 27 мая 1969 года. Отцами-основателями были Андрей Макаревич и Сергей Кавагоэ. Поначалу они исполняли в основном хиты западных музыкантов. Но по мере взросления у коллектива стали появляться собственные песни и стиль. "Машина времени" являлась андеграундным проектом. Однако шлягеры, отличавшиеся от однотипных советских композиций, быстро тиражировались на кассетах и бабинах. Музыку Макаревича и Кавагоэ часто крутили на танцплощадках.
В 1979 году группу пригласили в "Росконцерт". С этого момента коллектив принимал участие в официальных концертах и фестивалях. Важной вехой в истории "Машины времени" стал 1981 год. Музыканты приняли участие в записи саундтрека к фильму "Душа". В картине впервые показали лица участников группы. Но при всей популярности музыкантов и обилии магнитофонных альбомов у них не было официального диска. Он вышел осенью 1986 года. Пластинку "В добрый час" выпустила фирма "Мелодия".
Сегодня "Машина времени" успешно гастролирует по всей России, узнаваема за границей. Группа до сих пор экспериментируют со звуком, ищет новые формы подачи, привлекает к сотрудничеству интересных исполнителей.
В составе группы сейчас выступают Андрей Макаревич (вокал, гитара и клавишные), Александр Кутиков (бас-гитара и вокал), Валерий Ефремов (ударные). В разные годы с коллективом также выступали Сергей Кавагоэ, Евгений Маргулис, Петр Подгородецкий, Александр Зайцев и Андрей Державин.
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