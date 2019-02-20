В Госдуме согласились с Макаревичем в том, что повестку российских каналов нужно менять

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Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов в разговоре с порталом Москва 24 прокомментировал заявление музыканта Андрея Макаревича, который назвал "идиотами" большинство населения планеты.

"Я думаю, что он просто слегка обижен на весь мир из-за того, что его взгляды не совпадают со взглядами большинства: поэтому они глупцы, а он молодец и умница", – сказал парламентарий. Однако подчеркнул, что относится к Макаревичу с большим уважением и, кроме того, как артист ему "симпатичен".

При этом депутат согласился с музыкантом в том, что повестку российских каналов нужно пересмотреть. По мнению Свинцова, телевизионные передачи "в последнее время стали очень негативными".

"В целом повестка на телевидении перекошена в сторону негатива, выявления отрицательных моментов в жизни и нашей, и других стран, – сказал парламентарий. – Здесь неоднократно в Госдуме говорили о том, что контент, который центральные каналы показывают, практически шаблонный: все каналы похожи друг на друга, все эксперты ходят из одной программы в другую, темы все одни и те же", – сказал он.



Андрей Свинцов Зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Все это наводит на наше население тяжелейшую депрессию, потому что нет ощущения какого-то светлого будущего.

По словам Свинцова, на телевидении преобладают негатив, "выворачивание грязного белья звезд" и проблемы политического, экономического и военного характера. Исправить ситуацию под силу генеральным продюсерам и директорам каналов, уверен Свинцов.

Он предложил пригласить их в Госдуму и потребовать, чтобы негативная повестка максимально исчезла из всех главных телевизионных программ. "Или вообще поменять сами программы и повернуть информационный поток на то, чтобы показывалось исключительно то, что в стране есть хорошего. Чтобы показывался правильный пример: хорошие дети, хорошие родители, учителя, предприниматели, полицейские. А у нас все программы, включая сериалы, показывают только плохое – это, конечно, очень сильно угнетает и раздражает", – резюмировал депутат.

Ранее Макаревич рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Он отметил, что является "врагом" всяческих запретов. Однако сам попросил об одном – запретить "орать по телевизору". По его словам, это калечит психику, а и так "80 процентов населения Земли – идиоты", что надо принять как данность.

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что комитет примет к сведению высказывание музыканта и сделает соответствующие выводы. При этом парламентарий пояснил, что оно не повлияет на участие Макаревича в составе общественного совета.

Позднее сам Макаревич заявил, что ему не за что извиняться, поскольку, по его словам, он процитировал Эдгара Аллана По, который говорил об идиотизме 80 процентов населения Земли.

Евгения Маркова