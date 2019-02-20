Макаревич не будет извиняться за слова об идиотизме большинства людей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Музыкант Андрей Макаревич заявил, что у него нет причин извиняться за слова про идиотизм большинства людей мира. Так он заявил в комментарии Агентству "Москва".

"Фраза об идиотизме 80 процентов населения Земли – это цитата из Эдгара Аллана По. Перед кем мне за нее извиняться? За Эдгара Аллана По мне извиняться? Неважно, что я сказал. Если бы у меня не было этой фразы, нашли бы какую-нибудь другую", – сказал музыкант.

Он добавил, что те, кто воспринял его фразу как личное оскорбление, относятся к этим 80 процентам идиотов, и это их личные проблемы.

Ранее в обществе вызвала резонанс провокационная фраза Макаревича, который заявил, что 80 процентов населения Земли – идиоты, и это надо принять как должное. В Госдуме пообещали обратить внимание на его слова. Фронтмен группы "Машина времени" работает в составе общественного совета при думском комитете по культуре.