В комитете Госдумы по культуре пообещали сделать выводы по заявлению Макаревича

Члены комитета Государственной думы по культуре примут к сведению заявление музыканта Андрея Макаревича о 80 процентах идиотов среди населения Земли, однако продолжат с музыкантом сотрудничество, заявил порталу Москва 24 первый зампред комитета Александр Шолохов.
"Реагировать каким-то образом, тем более официально, комитет, конечно, не будет. Но и игнорировать тоже не будет. Мы с коллегами принимаем (высказывание Макаревича. – Прим. ред.) к сведению и сделаем выводы", – сказал Шолохов.
По его словам, комитет по культуре продолжит взаимодействие с музыкантом "в любом случае". "Когда создавался общественный совет при комитете, речь шла о том, что в него войдут представители всех течений и взглядов", – пояснил парламентарий.
Нам в Думе нужен срез всего общества с пониманием и здоровых, и иногда таких болезненных тенденций.
Александр Шолохов
Первый зампред комитета Госдумы по культуре
Ранее Макаревич рассказал о работе в составе общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Он отметил, что является "врагом" всяческих запретов. Однако сам попросил об одном – запретить "орать по телевизору". По его словам, это калечит психику, а и так "80 процентов населения Земли – идиоты", что надо принять как данность.
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