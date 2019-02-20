Макаревич нашел у большинства населения идиотизм

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Музыкант Андрей Макаревич в интервью "Ленте.ру" заявил, что выступает против практики что-либо запрещать. Исключение составляет лишь запрет – "орать по телевизору".

"Запретим орать одновременно нескольким выступающим. Потому что это просто калечит психику людей", – отметил Макаревич.

Кроме того, музыкант считает, что 80% населения Земли – идиоты. "Надо это принять как данность", – отметил он. Себя Макаревич зачислил в оставшиеся 20%.

Ранее Андрей Макаревич вошел в состав экспертного совета при комитете Госдумы по культуре. Первое заседание состоялось в конце января.