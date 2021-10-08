Три московских театра получили новых художественных руководителей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
У театров "Ромэн", "Шалом" и Московского академического театра сатиры появились новые художественные руководители. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Новым худруком Московского музыкально-драматического цыганского театра "Ромэн" назначен Николай Сергиенко. Ранее он был заместителем художественного руководителя театра.
Сергиенко пришел в "Ромэн" в 1969 году в качестве артиста драмы. Режиссерский путь он начал с ассистента режиссера Николая Сличенко в работе над спектаклем "Живой труп". После этого Сергиенко поставил "Трактирщицу", "Клятву", "Грушеньку", которые вошли в репертуар театра.
"Это огромная ответственность. Свою миссию я вижу в сохранении традиций, заложенных основателями театра и приумноженных Николаем Алексеевичем Сличенко. Одни из важнейших задач – популяризация театра, цыганского искусства, укрепление межкультурных и межнациональных связей, укрепление имиджа театра. Мы будем стремиться шагать в ногу со временем. Есть очень много задумок и планов, которые хотелось бы претворить в жизнь", – подчеркнул Сергиенко.
Худруком Московского еврейского театра "Шалом" назначили Олега Липовецкого. В новую должность он вступит 2 декабря.
"У истоков еврейского театра в России стояли великие мастера сцены и общественные деятели. У еврейской культуры богатые традиции. Но в то же время ее неотъемлемое качество – открытость и восприимчивость ко всему новому и современному. Надеюсь, что вместе с единомышленниками мы сможем создать условия для ее успешного выполнения", – подчеркнул Липовецкий.
Режиссер окончил студию актерского мастерства при театре "Творческая мастерская" в 1999 году. С 1998 по 2011 год он служил в театре в качестве актера и режиссера. В 2010 году окончил режиссерский факультет Театрального института имени Бориса Щукина.
Художественным руководителем Московского академического театра сатиры стал Сергей Газаров. В должность он вступит 13 октября.
"Возглавить Театр сатиры – это серьезный вызов. Хотя у меня большой опыт режиссерской работы в разных театрах, но тут речь идет о легендарной и прославленной сцене. Я хорошо представляю объем и масштаб задач, с которыми мне предстоит столкнуться. Само собой, я буду придерживаться тех театральных традиций, которые были заложены Валентином Николаевичем Плучеком и Александром Анатольевичем Ширвиндтом. Они были, есть и останутся основой для дальнейшего развития театра", – отметил Газаров.
При этом он продолжит работу в Московском драматическом театре под руководством Армена Джигарханяна.
Сергей Газаров окончил актерский факультет ГИТИСа. Работал в театре "Современник" и Театре-студии под руководством Олега Табакова.
С 1998 по 2001 год был главным режиссером Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна.
Ранее сообщалось, что театр "Содружество актеров Таганки" и Московский театр на Таганке воссоединились после более чем 30 лет раскола. Премьера спектакля с участием актеров из обоих трупп состоялась 30 сентября.
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