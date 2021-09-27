Актер Горин назвал причину ухода Ширвиндта из Театра сатиры

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Режиссер Александр Ширвиндт ушел с поста художественного руководителя Московского театра сатиры по состоянию здоровья. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на актера Юрия Горина.
Горин рассказал об опасениях Ширвиндта, что он не сможет полноценно выполнять свои обязанности в 87 лет.
"С этим ничего не поделаешь. Я с ним два или три дня назад разговаривал, он сказал: "Я же не кокетничаю, я действительно плохо себя чувствую", – отметил Горин.
Актер добавил, что разговоры об уходе художественного руководителя из театра шли около двух лет.
"Он не раз говорил, что не хочет, чтобы его выносили из театра вперед ногами", – подчеркнул Горин.
Ранее Ширвиндт сообщил о том, что покинет свой пост. Однако директор театра Мамед Агаев не подтвердил информацию об уходе Ширвиндта с поста художественного руководителя. Он заявил, что об этом не сообщили и в столичном Депкульте.
Ширвиндт сообщил об уходе с поста худрука Театра сатиры
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