Скончался российский кинокритик Кирилл Разлогов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Российский журналист и телеведущий, президент Гильдии киноведов и кинокритиков России Кирилл Разлогов умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщила его дочь Анастасия Разлогова на своей странице в Facebook.

"Папа внезапно отбыл на очередную вечеринку, вчера, сердце", – написала она.

Разлогов родился в 1946 году. За свою жизнь написал и опубликовал около 20 книг и 600 научных работ по истории искусства и кинематографа. С 2001 года являлся автором и ведущим программы "Культ кино" на телеканале "Культура".