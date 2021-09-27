Ширвиндт сообщил об уходе с поста худрука Театра сатиры

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт покидает пост художественного руководителя Московского академического театра сатиры. Об этом сообщает ТАСС.

"Поскольку лимит все-таки ограничен, 87 лет обнулить невозможно, я благодарю всех за долготерпение и покидаю должность", – заявил артист.

По словам Ширвиндта, он написал заявление об уходе в департамент культуры Москвы.

Директор Театра сатиры Мамед Агаев, в свою очередь, не подтвердил информацию об уходе Ширвиндта с поста художественного руководителя. Он заявил, что об этом не сообщили и в столичном Депкульте.

"Я не в курсе, как появилась эта информация об уходе Александра Анатольевича с поста художественного руководителя. И более того, департамент культуры, который тоже звонил мне по этому поводу, ничего об этом не знает. Так что подтвердить пока эту информацию я не могу", – заявил специалист.

В ноябре 2020 года актер и режиссер перенес коронавирус. Заболевание у него протекало в легкой форме.