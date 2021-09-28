В Кремле прокомментировали уход Ширвиндта с поста худрука Театра сатиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Кремль с сожалением относится к уходу Александра Ширвиндта с поста художественного руководителя Театра сатиры. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков отметил, что Ширвиндт устал от многолетнего руководства театром.

"Конечно, относимся с сожалением, но время идет. Понятно, что Ширвиндт много лет возглавлял этот театр. Понятно, что он устал. Мы все желаем ему искренне здоровья, счастья. Его авторитет всегда будет жить в этом театре", – цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее Ширвиндт заявил, что написал заявление об уходе в департамент культуры Москвы. Он поблагодарил всех за долготерпение.

