Мемориальную доску Юрию Никулину открыли в Москве

Фото: телеграм-канал "Москва 24"
Мемориальную доску, посвященную советскому и российскому артисту цирка и киноактеру Юрию Никулину открыли на фасаде дома на Большой Бронной улице, где жил артист. Об этом сообщает ТАСС.
"С одной стороны, если сравнить этот небольшой кусочек бронзы с тем наследием, которое осталось, <...> я имею в виду фильмы, которые будут смотреться долго, <...> само здание цирка на Цветном бульваре – тоже памятник. Есть еще памятник вон там – дети, чуть пониже – внуки, а еще ниже – правнуки. Тоже память", – сказал в ходе официальной церемонии его сын Максим Никулин, который сменил отца на должности руководителя цирка на Цветном бульваре.
Автором доски выступил скульптор и народный художник России Александр Рукавишников, создавший также памятники Никулину у здания цирка и на Новодевичьем кладбище. Он объяснил, что форма круга является нетипичной для мемориальных досок и, как предполагается, должна ассоциироваться с цирковой ареной.
В церемонии приняли участие в том числе глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, искусствовед и телеведущий Михаил Швыдкой, а также гендиректор "Росгосцирка" Сергей Беляков.
Ранее стало известно, что мемориальную доску президенту Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина, искусствоведу Ирине Антоновой откроют на доме, где она жила. Она посвятила музею 75 лет своей жизни.
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