В Москве откроют мемориальную доску президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Мемориальную доску президенту Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой откроют на доме, где она жила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культурного наследия.

С предложением установить мемориальную доску обратились представители музея по инициативе местных активистов.

Глава департамента Алексей Емельянов назвал установку мемориальной доски Антоновой важным событием не только для города, но и для всей мировой общественности. Он напомнил, что Антонова посвятила музею 75 лет своей жизни.

"Благодаря ее профессиональным качествам музей не только стал значимым культурным центром страны, но и получил международное признание. Очень важно, что теперь ее память будет навсегда увековечена в столице", – сказал Емельянов.

Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова скончалась в декабре 2020 года. В должности директора Пушкинского музея она проработала с февраля 1961 года по июль 2013-го.

