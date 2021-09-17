В Москве откроют мемориальную доску президенту Пушкинского музея Ирине Антоновой

Фото: Москва 24/Александр Сивцов
Мемориальную доску президенту Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирине Антоновой откроют на доме, где она жила. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент культурного наследия.
С предложением установить мемориальную доску обратились представители музея по инициативе местных активистов.
Глава департамента Алексей Емельянов назвал установку мемориальной доски Антоновой важным событием не только для города, но и для всей мировой общественности. Он напомнил, что Антонова посвятила музею 75 лет своей жизни.
"Благодаря ее профессиональным качествам музей не только стал значимым культурным центром страны, но и получил международное признание. Очень важно, что теперь ее память будет навсегда увековечена в столице", – сказал Емельянов.
Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова скончалась в декабре 2020 года. В должности директора Пушкинского музея она проработала с февраля 1961 года по июль 2013-го.
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