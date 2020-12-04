Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Президента Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина Ирину Антонову похоронили на Новодевичьем кладбище.

Церемония прошла с участием военного оркестра и почетного караула. Проститься с Антоновой пришли родные, коллеги и друзья, передает ТАСС.

Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. В пресс-службе музея уточнили, что причиной ее смерти стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения. Хранитель музея была лауреатом Государственной премии РФ, кавалером ордена Почетного легиона, командором ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Также она являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".

