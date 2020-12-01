Названа причина смерти Ирины Антоновой

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Причиной смерти президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой стал коронавирус в сочетании с другими заболеваниями, сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"У нее сочетанный диагноз: коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус идентифицирован... Ишемическая болезнь сердца. Постинфарктный кардиосклероз", – сказали в музее, ссылаясь на заключение врачей.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова умерла 30 ноября на 99-м году жизни.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения.

Ирина Антонова – лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".