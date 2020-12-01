Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент хорошо знал ее и ценил.

"Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи", – сказал Песков.

Он отметил, что в ближайшее время ее родным и близким направят телеграмму с соболезнованиями Путина.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 года по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения.

Ирина Антонова – лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Она являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".

