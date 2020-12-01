Путин выразил соболезнования в связи со смертью Ирины Антоновой

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой, сообщает пресс-служба Кремля.
По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент хорошо знал ее и ценил.
"Ее Путин очень хорошо знал, он бывал неоднократно у нее в музее, ценил ее экспертные глубочайшие знания. И президент глубоко соболезнует в этой связи", – сказал Песков.
Он отметил, что в ближайшее время ее родным и близким направят телеграмму с соболезнованиями Путина.
Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни.
Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 года по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения.
Ирина Антонова – лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Она являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".
Скончалась президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова
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