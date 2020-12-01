Память Ирины Антоновой могут увековечить в Москве

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

Память президента ГМИИ имени Пушкина Ирины Антоновой могут увековечить в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгения Герасимова.

"Я думаю, что Антонова внесла огромный вклад в нашу отечественную, советскую, российскую культуру. И вне всякого сомнения, предложение (об увековечивании памяти. – Прим. ред.) возникнет, Дума, конечно, поддержит. Другое дело – надо понимать, где установить: на доме, в котором она жила, или это должно быть связано с местом ее работы", – заявил Герасимов.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 года по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения.

Ирина Антонова – лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Она являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".

