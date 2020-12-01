Умерла президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова

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Заслуженный деятель искусств РСФСР, президент Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина Ирина Антонова скончалась на 99-м году жизни. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу музея.

По словам директора музея Марины Лошак, Антонова умерла накануне вечером.

Уточняется, что подробности и официальный комментарий от лица музея будут доступны позже.

Антонова работала директором Пушкинского музея с февраля 1961 по июль 2013 года. После отставки ее назначили президентом культурного учреждения.

Ирина Антонова – лауреат Государственной премии РФ, кавалер ордена Почетного легиона, командор ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Она являлась обладателем четырех орденов "За заслуги перед Отечеством".