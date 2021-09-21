Наталья Сергунина рассказала о программе очередной акции "День без турникетов"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Традиционная познавательная акция "День без турникетов" пройдет в Москве с 23 по 25 сентября, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

По словам заммэра столицы Натальи Сергуниной, акцию посвятили креативным индустриям. Акция охватывает около ста креативных площадок города. Ее участники смогут познакомиться с инструментарием и особенностями разных творческих профессий. На экскурсии приглашают киностудии, культурные центры, галереи, арт-пространства и мастерские.

Все мероприятия пройдут очно с соблюдением действующих санитарно-эпидемиологических мер. Чтобы посетить площадки, нужно будет пройти предварительную регистрацию.

В частности, на экскурсии по "Союзмультфильму" дети и их родители увидят экспозицию "Золотая коллекция студии". В музее-театре "Булгаковский дом" можно будет вместе с гидом пройтись по тайным комнатам. В кинокомпании "Улица Сергея Эйзенштейна" расскажут о стадиях и тонкостях кинопроизводства.

В Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой можно будет узнать интересные подробности о жизни театра, посетить гримерные комнаты и костюмерный цех, заглянуть студию звукозаписи или на репетицию спектакля.

Для юных участников акции подготовили мастер-классы студии "Мастерская Артист", посвященные основам актерского мастерства и сценической речи. Реализовывать свои креативные проекты молодым режиссерам помогает культурный центр "Хитровка".

Также можно будет посетить Центральный московский ипподром. Во время экскурсии гостям расскажут об архитектурном стиле здания, о том, чем отличаются бега от скачек, а наездники от жокеев.

Новыми участниками акции стали частная галерея, интерьерное бюро, VR-клуб.

Ранее проект "Открой#Моспром" подготовил онлайн-экскурсии по предприятиям Москвы.

Так, комбинат "Черемушки" подготовил виртуальную экскурсию по своему цеху, во время которой пользователям расскажут о процессе выпекания батонов, ватрушек и хлеба.

