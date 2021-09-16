МНПЗ впервые провел экскурсии для жителей города в рамках проекта "Открой#Моспром"

Фото: пресс-служба проекта "Открой#Моспром"

В Москве прошла серия бесплатных экскурсий проекта "Открой#Моспром" по наиболее интересным производственным площадкам, его организатором выступил городской департамент инвестиционной и промышленной политики.

Москвичи познакомились с производственным процессом в различных отраслях. В частности, участники экскурсий увидели, как производятся конфеты, как изготавливаются ювелирные украшения с помощью 3D-печати, а также как конструируются и создаются детали самолетов.

Впервые в проекте принял участие Московский нефтеперерабатывающий завод. На экскурсии по заводу москвичам подробно представили результаты 80-процентной модернизации производства, благодаря которой воздействие предприятия на окружающую среду было сокращено на 75%. Также участникам рассказали о работе цифрового комплекса переработки нефти "Евро+", современных очистных сооружений "Биосфера", а также показали строительные площадки будущего комплекса глубокой переработки нефти, который планируется запустить в 2025 году.

"Проект "Открой#Моспром" существует с 2019 года. В первую очередь он был создан для того, чтобы жители города и гости столицы могли ближе познакомиться с работой столичной промышленности. Еще одна важная составляющая – это профориентация студентов технических вузов и популяризация инженерных профессий", – пояснил замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Спирин.

Он отметил, что на примере Московского нефтеперерабатывающего завода можно узнать, как устроено современное производство и какие передовые технологии сегодня могут быть внедрены в его работу.

Всего с 2019 года в рамках проекта "Открой#Моспром" было проведено более 500 экскурсий для 14 тысяч москвичей.

Ранее госкорпорация "Росатом" и Ростуризм договорились о сотрудничестве в развитии промышленного туризма. По данным ведомства, в стране есть почти 18 тысяч уникальных предприятий и заводов, около 4% из них принимают экскурсии. Пилотными регионами проекта станут Нижегородская, Белгородская, Сахалинская, Челябинская области и Красноярский край.