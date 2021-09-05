Илон Маск провел экскурсию по заводу SpaceX внуку Сергея Королева

Фото: facebook.com/andrey.korolev.moscow

Глава SpaceX Илон Маск провел экскурсию для внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева Андрея по заводу своей корпорации. Об Королев сообщил на своей странице в Facebook.

"Невероятно благодарны Илону Маску за приглашение, гостеприимство и незабываемую почти часовую личную встречу. Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX и возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon. Продолжайте двигать мир вперед, мистер Маск!" – сказано в посте.

Королев прикрепил к публикации фотографиями, на которых он стоит вместе с Маском и сыном Павлом Королевым.

Ранее стало известно, что мнению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Он уточнил, что первый тестовый полет корабля "Орел" пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе "Ангара".

