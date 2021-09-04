Маск может быть приглашен на Восточный, когда достроят вторую очередь космодрома – Рогозин

Фото: ТАСС/ГК "Роскосмос"

По мнению гендиректора Роскосмоса Дмитрия Рогозина, руководитель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск может быть приглашен на космодром Восточный после завершения строительства второй очереди. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Надо его приглашать тогда, когда мы закончим вторую очередь, когда пойдут уже пуски не просто "Ангары". Мы же там собираемся запускать новый пилотируемый корабль", – отметил глава Роскосмоса.

Он уточнил, что первый тестовый полет корабля "Орел" пройдет в декабре 2023 года на ракете-носителе "Ангара".

Вторая очередь строительства Восточного предполагает возведение стартового стола под ракеты-носители "Ангара-А5" и сопутствующей инфраструктуры.

Ранее Рогозин заявил о планах "Роскосмоса" на два запуска с космодрома Куру. Кроме того, глава "Роскосмоса" подчеркнул, что госкорпорация сейчас проводит интенсивную программу запусков. Ближайший запуск состоится 14 октября на космодроме "Восточный".