Рогозин заявил о планах "Роскосмоса" на два запуска с космодрома Куру

Фото: roscosmos.ru

Два запуска российских ракет-носителей планирую провести до конца года с космодрома Куру, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

"Пуски идут с Байконура, с Плесецка и с космодрома во Французской Гвиане – космодром Куру – там тоже до конца года должно быть два пуска", – заявил Рогозин.

Кроме того, глава "Роскосмоса" подчеркнул, что госкорпорация сейчас проводит интенсивную программу запусков. Ближайший запуск состоится 14 октября на космодроме "Восточный".

Ранее Рогозин заявил о готовности продолжить поставки двигателей РД-180 в США. По его словам, по двигателю типа РД-181 отношения с американским партнером продолжатся.

